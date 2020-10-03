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На акции в Солигорске задержано около 20 человек, в том числе журналисты
03.10.2020 20:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 20 человек задержано 3 октября в Солигорске, сообщил стачком «Беларуськалия». Люди собрались в Парке четырех стихий на чаепитие, но им помешали силовики, передает
Большинство задержанных — члены стачкома, в том числе бывший игрок волейбольной сборной страны Сергей Тарас. После окончания карьеры он стал шахтером. В августе Тарас поддержал забастовку против фальсификации итогов президентских выборов и был уволен.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Солигорске были задержаны также журналисты Ирина Ореховская, Ксения Голубович и Дмитрий Дедок. Впоследствии их отпустили.
В Минске женская акция солидарности «Цветочный марш», по предварительной информации, завершилась без инцидентов. Учитывая массовые задержания в ходе последних субботний выступлений, участницы изменили их формат: вдоль проспекта Независимости примерно от площади Якуба Коласа до Октябрьской площади прогуливались небольшие группы женщин с цветами в руках. Некоторые из них были в одежде красно-белой расцветки либо с красно-белыми зонтами. По проспекту перемещались автобусы с силовиками. Водители частного транспорта приветствовали женщин сигналами.
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Около 20 человек задержано 3 октября в Солигорске, сообщил стачком «Беларуськалия».
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