«Знаем, что он ни в чем не участвовал». В БСМП умер мужчина, которого привезли туда с Окрестина

Источник материала: Tut.by

29 сентября с различными травмами с Окрестина в больницу скорой медицинской помощи в Минске привезли 41-летнего Дениса К. Сегодня, 3 октября, он умер, медикам не удалось его спасти.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сопроводительных документах пациента указано, что скорая по дороге в больницу вводила ему седативный препарат, сам пациент обстоятельства травмы не пояснял. В справке осмотра врача указано: пациент сообщал бригаде скорой, что его избили на Окрестина. Однако в изоляторе медикам сказали (и это также отмечено в справке), что он упал со второго яруса кровати.

У мужчины были открытая средняя ЧМТ, двусторонние пластинчатые субдуральные гематомы, геморрагический ушиб левой височной доли, перелом правой височной кости с переходом на основание черепа, перелом ребер справа со второго по 12-е ребро, перелом стернального конца правой ключицы, оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа, ушиб легких и сердца, забрюшинная гематома справа, ушиб передней брюшной стенки, кровоподтек мягких тканей в проекции гребня подвздошной кости справа, кровоподтек по лопаточной линии в области верхней половины грудной клетки справа.



Это не заключительный диагноз пациента. Фото: «Белсат»

— Каким образом были получены эти травмы, неизвестно, врачи не знают, что произошло с этим человеком. Пациента привезла скорая помощь с Окрестина, и практически сразу его подключили к ИВЛ и он уехал в операционную. Ему сразу задренировали плевральную полость, потому что у него были переломаны со 2-го по 12-е ребро, потом его взяли на диагностическую лапаротомию и там диагностировали забрюшинную гематому, и после ему сделали нейрохирургическую операцию — удалили субдуральные гематомы, — отмечает медик, знакомый с ситуацией.

Медик отмечает, что травмы у пациента тяжелые, к сожалению, спасти его не удалось.

Мы связались с родными мужчины, одна из родственниц говорит, что мужчина не участвовал в акциях протеста, а в последние выходные вообще был с ними на даче.

— Как он попал на Окрестина, мы не знаем, но знаем, что он ни в чем не участвовал.

По словам собеседницы, мужчина жил с мамой, занимался подработками, он не женат.

В ГУВД Мингорисполкома отметили, что ситуацию прокомментируют. Мы опубликуем комментарий, как только его получим.

Следственный комитет в телеграм-канале сообщил , что разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины

— По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался.

В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы, — говорится в сообщении.