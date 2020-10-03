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Пашинян не исключил обсуждения введения российских миротворцев в Карабах

04.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС. Как в субботу сообщает пресс-служба армянского кабмина, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

 
 
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Премьер-министр Армении считает, что этот вопрос можно обсудить в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.
 
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