|
Пашинян не исключил обсуждения введения российских миротворцев в Карабах
04.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ, передает
«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Армении считает, что этот вопрос можно обсудить в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)