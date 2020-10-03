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СК проверяет обстоятельства смерти мужчины, доставленного в больницу из ИВС на Окрестина

04.10.2020 11:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 октября. Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти мужчины, доставленного в больницу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.

"По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался. В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", — говорится в сообщении СК.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы.

Следственный комитет отмечает, что "некоторые телеграм-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции". "Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях", — заявляет СК.

Следователи "в очередной раз обращаются к представителям медиасферы и просят не распространять недостоверную информацию".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 октября. Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти мужчины, доставленного в больницу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома...
 
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