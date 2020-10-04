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Жительница Барановичей вырастила 20-килограммовую тыкву

04.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тыква весом 20 килограмм вырастила жительница Барановичей, пишет газета «Наш край».


Фото: Наш край

В начале сезона женщина взяла несколько семян тыквы и посадила их под пленку. Дальнейший уход заключался в поливе. Выросло несколько тыквин. На фото — самая крупная из них, многим она показалась очень больших размеров. Весит тыква около 20 кг..

 
 
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В начале сезона женщина взяла несколько семян тыквы и посадила их под пленку. А сейчас собрала хороший урожай.
 
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