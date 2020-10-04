С иконами и оркестром. Как в Бресте прошло шествие и автопробег «За Беларусь»

Источник материала: Tut.by

Несколько десятков людей собрались в центре города и колонной прошлись до Брестской крепости, выражая тем самым свою поддержку действующей власти. Позже к ним присоединились участники автопробега «За единую Беларусь», пишет «Вечерний Брест» .



Фото: ВаськаПилот

Участники митинга в поддержку действующей власти начали в 14.00 на площади Свободы. В руках — плакаты «За Беларусь!» и национальные флаги и иконы с крестами. Всего собралось около 80 человек, которые под звуки военного оркестра колонной вышли на улицу Советскую. Люди кричали «За Беларусь!», а военный оркестр исполнял «День Победы» или «Катюшу». Среди участников митинга работница детского сада Полина. Девушка говорит, что пришла на митинг по собственному желанию:

— Я поддерживаю действующую власть. Меня, возможно, многое не устраивает, но я за мир. Я не считаю, что те протесты, которые называются мирными, проходят мирно. И не нужно выходить под другим флагом. Можно выходить под белорусским.

Подержать действующую власть пришла и брестчанка Надежда Лагренич. Сейчас женщина на пенсии, до этого 15 лет проработала на «Санте». Ее устраивает то, как ведет страну Александр Лукашенко.

Еще одна участница митинга Ирина ради митинга приехала в Брест из Кобрина.

— Я поддерживаю стабильность в стране. Действующая власть — это имеет отношение только в том ключе, в котором на данный момент никто не обеспечит такую стабильность. Я поддерживаю Беларусь как свободное государство, без внешних непонятных структур, без внешнего влияния. Меня никто не заставлял, я сама сюда пришла. Я участвовала и в других подобных митингах.

Пройдя по улице Советской, колона повернула на проспект Машерова и пошла в сторону крепости. В этот момент по проезжей части в сторону крепости ехала колонна автомобилистов — участники автопробега «За единую Беларусь». Колонна стартовала рано утром в Витебской области на границе с Россией и двинулась через всю страну в сторону Бреста. На пути к ним присоединялись участники из других городов. В общей сложности в Брест прибыло около 200 машин.

В крепости число участников митинга в поддержку действующей власти возросло до порядка 500 человек с учетом участников автопробега. Развернув большой белорусский флаг, они колонной вошли на территорию мемориального комплекса, возложили цветы к Вечному огню. А затем любой желающий мог поучаствовать в организованной экскурсии по территории крепости.