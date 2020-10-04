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Желтый уровень опасности объявлен на 4 октября в Беларуси
04.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в Беларуси ожидается сильный ветер. Из-за него синоптики
«Днем 4 октября, в воскресенье, местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — говорится в сообщении.
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«Днем 4 октября, в воскресенье, местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», - говорится в сообщении.
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