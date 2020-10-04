В России вынесли приговор белорусу, убившему и расчленившему свою подругу

Источник материала: Tut.by

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор белорусу Сергею Чураю за убийство. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

19 ноября 2017 года в ходе ссоры со своей сожительницей Чурай ударил ее в голову, после чего она умерла. Мужчина перенес тело в ванную комнату и расчленил. Затем он разложил части тела убитой в пакеты и сбросил их в реку вблизи одного из домов по улице Василия Петушкова.

Вернувшись на место преступления, он принял меры к уничтожению следов. Зная, что в доме установлено видеонаблюдение, Чурай переоделся в одежду убитой и вышел из дома. Через несколько дней он обратился в органы внутренних дел с ложным заявлением о безвестном исчезновении женщины.

Части тела убитой были обнаружены возле Москвы-реки.

Суд приговорил мужчину к 9 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.