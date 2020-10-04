Что было в Минске в первую субботу октября

Дворовые акции, детские праздники, благотворительная распродажа, выступления музыкантов – так прошла первая суббота октября в Минске. На женской акции протеста задержано 11 человек.

В Минске также состоялась акция протеста под названием "женский марш". Девушки выходили в центр города с цветами и шествовали, в частности, по проспекту Независимости перед рядами милиции. В ходе акции задержано 11 человек, о чем позже сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. Представителей СМИ среди задержанных нет.

По всему городу прошли праздничные собрания, чаепития, футбольные матчи, ладе фестивали.

На Каменной Горке во дворе прошла благотворительная распродажа «из гаража». Деньги, полученные за проданные вещи, будут направлены пострадавшим во время протестов.

В Красном Бору обустроили «купаловский куток» и мурал, посвященный театру. «Вывесили» афиши и цитаты из спектаклей. Здесь также устроили сладкие столы, для детей придумали квесты, для взрослых – конкурсы. Фонарики, музыка и торты с чаем.

В Сухарево группа «Харди-Гарди» исполняла популярные песни, аниматор развлекал детей, жарились шашлыки.

В «Новой Боровой» была замечена колонна мотоциклистов с бчб-флагами. Однако вскоре байкеры были задержаны, а вместе с ними – молодой человек, который высунул бчб-флаг из окна проезжающего мимо силовиков троллейбуса.

На аллее Партизан возле улиц Захарова – Пулихова прошел фестиваль: конкурс выпечки, футбольный фристайл, выставка фотографий. Аллею украсили гирляндой из флажков.

На Ангарской улице был детский праздник с аниматорами, организаторы согласовали его с администрацией. Люди приходили без символики, чтобы не было проблем с силовиками.

На так называемой площади Перемен (квартал столбиков по ул. Червякова и Сморговском тракте) прошла лекция об истории сивмолики, а затем – джазовый концерт.

В Лебяжьем и районе МПЗ прошли футбольные матчи.

Минчане говорят, что если раньше люди приходили с алкоголем, ругались матом и вели себя непристойно, то сейчас все очень дружественные. Можно, например, попить чаю, приятно пообщаться и есть о чем поговорить, пишет onliner.by.

Напомним, в Беларуси после выборов не прекращаются мирные акции протестов. Каждые выходные люди, не согласные с результатами выборов, выходят на улицы городов. 3 октября, в субботу, впервые не было многотысячных акций. Но в воскресенье в центр Минска с самого утра направляются колонны спецтехники.

Фото sputnik.by.