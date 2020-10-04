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Что было в Минске в первую субботу октября
04.10.2020 12:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Дворовые акции, детские праздники, благотворительная распродажа, выступления музыкантов – так прошла первая суббота октября в Минске. На женской акции протеста задержано 11 человек.
В Минске также состоялась акция протеста под названием "женский марш". Девушки выходили в центр города с цветами и шествовали, в частности, по проспекту Независимости перед рядами милиции. В ходе акции задержано 11 человек, о чем позже сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. Представителей СМИ среди задержанных нет.
По всему городу прошли праздничные собрания, чаепития, футбольные матчи, ладе фестивали.
Минчане говорят, что если раньше люди приходили с алкоголем, ругались матом и вели себя непристойно, то сейчас все очень дружественные. Можно, например, попить чаю, приятно пообщаться и есть о чем поговорить,
Напомним, в Беларуси после выборов не прекращаются мирные акции протестов. Каждые выходные люди, не согласные с результатами выборов, выходят на улицы городов. 3 октября, в субботу, впервые не было многотысячных акций. Но в воскресенье в центр Минска с самого утра направляются колонны спецтехники.
Фото sputnik.by.
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Дворовые акции, детские праздники, благотворительная распродажа, выступления музыкантов – так прошла первая суббота октября в Минске. На женской акции протеста...
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