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Что было в Минске в первую субботу октября

04.10.2020 12:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дворовые акции, детские праздники, благотворительная распродажа, выступления музыкантов – так прошла первая суббота октября в Минске. На женской акции протеста задержано 11 человек.

В Минске также состоялась акция протеста под названием "женский марш". Девушки выходили в центр города с цветами и шествовали, в частности, по проспекту Независимости перед рядами милиции. В ходе акции задержано 11 человек, о чем позже сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. Представителей СМИ среди задержанных нет. 

По всему городу прошли праздничные собрания, чаепития, футбольные матчи, ладе фестивали.

  • На Каменной Горке во дворе прошла благотворительная распродажа «из гаража». Деньги, полученные за проданные вещи, будут направлены пострадавшим во время протестов.
  • В Красном Бору обустроили «купаловский куток» и мурал, посвященный театру. «Вывесили» афиши и цитаты из спектаклей. Здесь также устроили сладкие столы, для детей придумали квесты, для взрослых – конкурсы. Фонарики, музыка и торты с чаем.
  • В Сухарево группа «Харди-Гарди» исполняла популярные песни, аниматор развлекал детей, жарились шашлыки.
  • В «Новой Боровой» была замечена колонна мотоциклистов с бчб-флагами. Однако вскоре байкеры были задержаны, а вместе с ними – молодой человек, который высунул бчб-флаг из окна проезжающего мимо силовиков троллейбуса.
  • На аллее Партизан возле улиц Захарова – Пулихова прошел фестиваль: конкурс выпечки, футбольный фристайл, выставка фотографий. Аллею украсили гирляндой из флажков.
  • На Ангарской улице был детский праздник с аниматорами, организаторы согласовали его с администрацией. Люди приходили без символики, чтобы не было проблем с силовиками.
  • На так называемой площади Перемен (квартал столбиков по ул. Червякова и Сморговском тракте) прошла лекция об истории сивмолики, а затем – джазовый концерт.
  • В Лебяжьем и районе МПЗ прошли футбольные матчи.

Минчане говорят, что если раньше люди приходили с алкоголем, ругались матом и вели себя непристойно, то сейчас все очень дружественные. Можно, например, попить чаю, приятно пообщаться и есть о чем поговорить, пишет onliner.by.

Напомним, в Беларуси после выборов не прекращаются мирные акции протестов. Каждые выходные люди, не согласные с результатами выборов, выходят на улицы городов. 3 октября, в субботу, впервые не было многотысячных акций. Но в воскресенье в центр Минска с самого утра направляются колонны спецтехники.

Фото sputnik.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Дворовые акции, детские праздники, благотворительная распродажа, выступления музыкантов – так прошла первая суббота октября в Минске. На женской акции протеста...
 
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