Языки чаще преподают женщины, физкультуру - мужчины. Белстат составил портрет современного педагога

Источник материала: Tut.by

Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Накануне праздника Белстат подготовил обзор с интересными цифрами о педагогах.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным Белстата, на начало 2019/2020 учебного года в Беларуси работало 111,2 тысячи учителей: 77,3 тысячи — в городах и поселках, 33,9 тысячи — в деревнях. На одного педагога в среднем приходилось девять учеников. В городских школах это число побольше: 11 мальчиков и девочек на каждого наставника, в сельских меньше — пять ребят.

Большинство наставников в нашей стране — женщины. В цифрах эта ситуация выглядит так: 86,5 процента учителей и руководителей школ — представительницы прекрасного пола. При этом у 68,7 процента всех руководителей и наставников стаж работы по специальности более 15 лет. Чуть выше 4 процентов — это молодые специалисты.

Интересно, что больше всего педагогов в наших школах — это учителя иностранного языка. На втором месте идет математика, затем — белорусский язык и литература. А вот меньше всего — географов и тех, кто ведет допризывную и медицинскую подготовку.

На начало 2019/2020 учебного года топ-5 количества педагогов по предметам выглядел так:

Предмет Сколько учителей в стране Иностранные языки 13030 Математика 7232 Белорусский язык и литература 6709 Русский язык и литература 6601 Физкультура 6285

При этом языки, химию и биологию — чаще всего детям преподают женщины. А физкультуру — мужчины.