Прорвало водопровод, жители Сухарево и Каменной горки остались без воды

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY прислали в редакцию несколько видео с затопленными улицами. «Весело» не только автомобилистам, но и некоторым жителям микрорайонов Сухарево и Каменная Горка — они остались без горячей и холодной воды.

В «Минскводоканале» рассказали, что произошло повреждение водопровода крупного диаметра, аварию устраняют, вода у жильцов должна появиться в ближайшие час-два.