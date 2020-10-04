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Прорвало водопровод, жители Сухарево и Каменной горки остались без воды

04.10.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY прислали в редакцию несколько видео с затопленными улицами. «Весело» не только автомобилистам, но и некоторым жителям микрорайонов Сухарево и Каменная Горка — они остались без горячей и холодной воды.

Открыть/скачать оригинал видео (55.35 МБ)

В «Минскводоканале» рассказали, что произошло повреждение водопровода крупного диаметра, аварию устраняют, вода у жильцов должна появиться в ближайшие час-два.

 
 
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Читатели TUT.BY прислали в редакцию несколько видео с затопленными улицами. «Весело» не только автомобилистам, но и некоторым жителям микрорайонов Сухарево и...
 
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