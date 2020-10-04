Опять закрыли несколько станций метро. И, судя по всему, надолго

Источник материала: Tut.by

Уже традиционно по воскресеньям столичный метрополитен закрывает центральные станции. Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«4 октября в 13.40, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Площадь Победы“, „Якуба Коласа“, „Купаловская“, „Немига“, „Фрунзенская“ и „Молодежная“. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В прошлый раз движение было возобновлено спустя несколько часов.