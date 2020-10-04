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Опять закрыли несколько станций метро. И, судя по всему, надолго

04.10.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже традиционно по воскресеньям столичный метрополитен закрывает центральные станции. Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«4 октября в 13.40, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Площадь Победы“, „Якуба Коласа“, „Купаловская“, „Немига“, „Фрунзенская“ и „Молодежная“. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В прошлый раз движение было возобновлено спустя несколько часов.

 
 
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Закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».
 
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