«Сказал: «Есть основания». Задержана видеокорреспондент гомельского издания «Сильные новости»

Источник материала: Tut.by

Задержали видеокорреспондента гомельского издания «Сильные новости» Надежду Пужинскую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель издания Петр Кузнецов.



Надежда Пужинская (справа). Фото: страница Надежды Пужинской в «ВКонтакте»

В субботу, 3 октября, в Гомеле задержали главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас и ее супруга Дениса, который также является работником издания. По словам Петра Кузнецова, их сотрудники находятся в ИВС.

— Надежда с родными Дениса повезла им передачку в изолятор. Насколько я знаю, ей там кто-то позвонил, она отошла и пропала, а потом сообщила, что находится в Советском РОВД, — рассказывает Петр. — В самом РОВД это отрицали, но мы дозвонились до Виталия Пристромова (официального представителя УВД Гомельского облисполкома. — Прим. TUT.BY), он подтвердил: Надежда задержана в связи с ведением административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). За какой именно эпизод, он не сказал, но отметил: «Там есть основания».

Что это за основания, Петр Кузнецов не знает. По его словам, «за последний месяц» Надежда 10 дней провела в больнице.

— Из больницы вернулась с каким-то вирусом, потом две недели от него лечилась дома на самоизоляции, — говорит собеседник. — На работу она вернулась только в этот понедельник, но никаких массовых мероприятий с понедельника в Гомеле не было. Нигде в течение последнего месяца она практически не присутствовала.

Напомним, вчера в Гомеле задержали главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас и ее супруга Дениса. В комментарии для «Радыё Свабода» Петр Кузнецов сообщил, что Денис Якштас утром поехал на велосипеде за грибами, по дороге его задержали. По его информации, в жилище Якштасов прошел обыск, всю технику изъяли.

«Понятых привезли с собой. Мать Дениса говорила, что там много разных ведомств участвовало в этом обыске, много протоколов».

«Они задержаны в рамках административного процесса», — сообщил агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. Он пояснил, что обыска в доме сотрудников портала не проводилось, у них «изъята компьютерная техника».