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«Сказал: «Есть основания». Задержана видеокорреспондент гомельского издания «Сильные новости»
04.10.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержали видеокорреспондента гомельского издания «Сильные новости» Надежду Пужинскую. Об этом на своей странице в Facebook
В субботу, 3 октября, в Гомеле
— Надежда с родными Дениса повезла им передачку в изолятор. Насколько я знаю, ей там кто-то позвонил, она отошла и пропала, а потом сообщила, что находится в Советском РОВД, — рассказывает Петр. — В самом РОВД это отрицали, но мы дозвонились до Виталия Пристромова (официального представителя УВД Гомельского облисполкома. — Прим. TUT.BY), он подтвердил: Надежда задержана в связи с ведением административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). За какой именно эпизод, он не сказал, но отметил: «Там есть основания».
Что это за основания, Петр Кузнецов не знает. По его словам, «за последний месяц» Надежда 10 дней провела в больнице.
— Из больницы вернулась с каким-то вирусом, потом две недели от него лечилась дома на самоизоляции, — говорит собеседник. — На работу она вернулась только в этот понедельник, но никаких массовых мероприятий с понедельника в Гомеле не было. Нигде в течение последнего месяца она практически не присутствовала.
Напомним, вчера в Гомеле задержали главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас и ее супруга Дениса. В комментарии для
«Понятых привезли с собой. Мать Дениса говорила, что там много разных ведомств участвовало в этом обыске, много протоколов».
«Они задержаны в рамках административного процесса», —
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Задержали видеокорреспондента гомельского издания «Сильные новости» Надежду Пужинскую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель издания Петр...
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