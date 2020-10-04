|
В Минске отключен мобильный интернет
04.10.2020 14:39 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 14.00.
Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".
Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных.
Ранее в Минске были закрыты восемь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда на них не останавливаются.
Андрей Середа, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 октября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет. Интернет стал недоступен для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)