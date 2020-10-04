Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 14.00.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных.

Ранее в Минске были закрыты восемь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда на них не останавливаются.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске отключен мобильный интернет Минск, 4 октября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет. Интернет стал недоступен для...

Андрей Середа, БелаПАН.