«Давайте вы просто не будете ничего делать, и все будет хорошо». Доцент БГУ уволился из-за своей позиции

Источник материала: Tut.by

30 сентября с факультета философии и социальных наук БГУ уволился доцент Павел Барковский. Основные причины ухода — это нежелание университета вступать в диалог с инакомыслящими преподавателями и студентами, а также увольнение координатора стачкома БГУ Светланы Волчек. Павел Барковский неоднократно принимал участие в студенческих акциях: подавал петиции в администрацию БГУ, пел песни на лестнице факультета и участвовал в местной забастовке. TUT.BY пообщался с бывшим преподавателем и узнал, как Павел Барковский пришел к такому непростому решению: уволиться из вузаа после 15 лет стажа.





«Повсюду мы получали лишь обещания диалога»

Примерно месяц назад Павел Барковский объявил администрации факультета о забастовке. Тогда же на факультете философии и социальных наук началась подготовка совместной петиции, которую преподаватель отнес в главный корпус БГУ совместно со студентами 1 сентября.

— Несколько преподавателей, которые поддержали забастовку, с 1 сентября не проводили свои занятия. Одни просто перенесли их по договоренности с методистами, другие же, как и я, вовсе не приходили на занятия. Я взял отпуск за своей счет, что перекрыло половину пропусков моей забастовки, другую половину мне засчитали как прогулы и сделали выговор. Некоторые студенты также перестали ходить на пары, но не думаю, что это кто-то заметил. Студенты, которые не ходят на пары, — это обычная ситуация для БГУ. За период забастовки прогульщиков не стало больше. Это было ожидаемо: если бы нас была хоть треть факультета, то остальная масса студентов перешла бы на нашу сторону. Решительных преподавателей было всего трое из ста шестидесяти.

Преподаватель поддержал студентов в решении подать петицию администрации БГУ, которую они направили и в другие общественные организации университета.

— Мы занесли две петиции в главный корпус БГУ. Это было 1 и 7 сентября, они были фактически идентичными по содержанию. После этого мы подавали петиции во все большие общественные организации и объединения БГУ: совет факультета, совет молодых ученых, студсоюз и различные профсоюзы. Мы просили как-либо отреагировать на наши требования, но повсюду получали лишь обещания диалога. Администрация какое-то время вела с нами беседу о задачах забастовки и о том, куда все это может привести. Деканат интересовался, можно ли ее как-то отменить, но не делал шагов нам на встречу, кроме обещаний создать какую-то платформу для диалога с властями. Но что это за платформа и как в ней участвовать, было неизвестно.

«Было морально невозможно зайти в аудиторию и заниматься как ни в чем не бывало учебным процессом»



Фото: Наталья Попова

Действия несогласных с политикой университета преподавателей и студентов не привели к каким-либо видимым результатам.

— Я до последнего думал, как мне повести себя в этой ситуации. Мы обещали проводить забастовку месяц. Но этот месяц прошел, и я увидел, что для меня морально невозможно зайти в аудиторию и заниматься как ни в чем не бывало учебным процессом.

Для меня увольнение было лишь вопросом времени: либо продолжать забастовку, либо ждать, пока меня уволят за прогулы. Я решил, что лучше подам заявление самостоятельно. Еще одной формальной причиной моего увольнения стало невыполнение вузом своих же обещаний. По политическим причинам была уволена координатор стачкома БГУ Светланы Волчек.

На следующий день после того, как Павел Барковский заявил о своем увольнении, пресс-служба университета дала свой комментарий по этому поводу «Нашай Ніве». В нем говорится, что бывший доцент покинул свою должность не из политических соображений, а потому, что утратил свой авторитет среди студентов. Второй предпологаемой причиной ухода Павла Барковского университет считает его низкие рейтинги среди преподавателей. После этого студенты провели акцию протеста на ступеньках факультета, на которой поддержали своего бывшего преподавателя.

— Администрация не увидела во мне иного, кроме как источника угрозы и проблем. Это можно понять по их отзыву, который был размещен на сайте «Наша Ніва». Сначала они не хотели меня увольнять, потому что это могло стать шагом, который бы сильно понизил рейтинги БГУ на международной арене. Поэтому я до сих пор не понимаю, зачем было увольнять Светлану Волчек.

Акции студентов администрация не запрещала, однако в последний момент находились причины для переноса.

— Нас пробовали заставлять проводить все акции по согласию деканата. Мы добились того, что администрация разрешила оповещать ее о предстоящих мероприятиях посредством заявлений. Но когда мы хотели провести какое-либо интерактивное занятие в аудитории, то часто начинались проблемы с поиском ключей, или просто звучали прямые отказы. У деканата было желание прекратить все это: «Давайте вы просто не будете ничего делать, и все будет хорошо». Эта позиция администрации понятна, но для нас это было неприемлемо, и мы не были готовы отступать.

«На самом деле несогласных преподавателей намного больше»



Фото читателя TUT.BY

На следующий день после увольнения Павла Барковского стало известно, что уволилась также его коллега Анна Давидович. Преподавательница была одной из тех, кто поддержал забастовку на факультете. Но большинство коллег Павла остаются на своих должностях несмотря на его смелый поступок.

— Большинство коллег, как я понимаю, так или иначе поддерживают мирные протесты. Они также недовольны тем, что сейчас происходит в нашей стране и политикой насилия. К сожалению, большинство из них боится потерять места, боится выйти из сферы высшего образования и уже туда не вернуться. Боязнь быть выкинутым на улицу для них страшнее сделки с совестью. На самом деле, сейчас на каждом факультете есть 5 — 10 человек, с которыми администрация бы с радостью рассталась, потому как они являются лишь источниками лишних проблем. Я не могу сказать, что раньше на преподавателей оказывалось сильное идеологическое давление, но в последние недели оно усиливается. Я не исключаю того, что на факультетах будут создаваться информационно-пропагандистские бригады, состоящие из работников университета, которые будут заниматься политической агитацией и пропагандой среди студентов и преподавателей. Я уже видел подобные приказы, которые рассылались в различные вузы.

По сравнению с такой перспективой, на нашем факультете еще довольно лояльное отношение к инакомыслящим преподавателям. Но это может смениться тем, что студенты будут доносить на преподавателей, а преподаватели на студентов. Я думаю, что создание подобных бригад — это позиция, которую сейчас поддерживает министерство образования. Достаточно вспомнить, как они обошлись со студентами, которые первого сентября просто хотели пройти шествием до их здания и высказать свои требования.

«Государство фактически призналось в том, что оно не может навести порядок в собственных тюрьмах и изоляторах»



Фото: Наталья Попова

Павел Барковский уже не первый год борется за свои права и политические взгляды. В 2010 году он побывал в изоляторе на Окрестина, где просидел 15 суток, там же он провел Новый год. После этого Павел подавал множество жалоб на условия содержания заключенных: они были неприемлемыми. Но все это также не дало практически никаких результатов.

— Меня, как и многих тогда, арестовали на «Плошчы-2010», я попал в изолятор на Окрестина. Ситуация была очень нетипичной, потому как большинство людей, сидевших со мной, оказались там по политическим причинам. Практически невозможно было найти человека, проходящего по другому обвинению. Все осложнялась условиями, с которыми мы столкнулись на Окрестина. Они были очень далекими не только от нормальных, но даже не соответствовали законодательству Республики Беларусь. Мы писали множество жалоб в администрацию, но она лишь разводила руками. Ответ всегда был одним: нет средств. Прокуратура ответила практически то же самое, но признавала, что некоторые проблемы все же есть. Государство фактически призналось в том, что не может навести порядок в собственных тюрьмах и изоляторах. Сейчас говорят, что условия содержания заключенных немного улучшились. Когда я был в изоляторе, то там даже не было кроватей. Все мы спали на деревянных лавках в чем есть, и это была обычная ситуация для изолятора. Сейчас там даже появилось какое-то постельное белье и кровати — почти что курорт (смеется).

«Духом и мыслями я буду оставаться на факультете, и стараться, чтобы этот огонек протеста не угас»

Павел Барковский не собирается совсем покидать своих студентов. Он будет и дальше принимать участие в мирных протестах, а также высказывать свою гражданскую и политическую позицию.

— Я естественно буду и дальше помогать своим студентам-активистам и стачкому организовывать мирные акции протеста. Буду и сам принимать в них участие, если у меня будет такая возможность. Поэтому я не совсем ухожу с факультета, как минимум духом и мыслями я буду оставаться тут и стараться, чтобы этот огонек протеста не угас.

Я думаю, что наши студенты уже имеют собственную гражданскую позицию, поэтому смогут предпринимать какие-то действия сами. Конечно же, будет важно, чтобы преподаватели поддержали их не только шепотом в коридоре, но и своими поступками. Если они тоже будут участвовать в мирных акциях и оказывать сильную моральную поддержку, то это будет здорово. Но я верю, что студенты и сами способны высказывать свою позицию, без неких «кукловодов».