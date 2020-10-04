Плюс 443 за сутки. В Беларуси растет количество заболевших COVID-19

Источник материала: Tut.by

По данным на 4 октября, в Беларуси зарегистрировано 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 443 новых инфицированных.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 75 239 пациента (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациента (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 1 936 540 тестов.

Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невозможно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить в свою поликлинику по месту жительства.