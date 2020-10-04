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Плюс 443 за сутки. В Беларуси растет количество заболевших COVID-19
04.10.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на 4 октября, в Беларуси зарегистрировано 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 75 239 пациента (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациента (плюс шесть за последние сутки).
Всего проведено 1 936 540 тестов.
Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невозможно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить в свою поликлинику по месту жительства.
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По данным на 4 октября, в Беларуси зарегистрировано 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки - 443 новых...
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