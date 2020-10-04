Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В Бобруйске (Могилевская область) задержали практически всех участников Марша освобождения политзаключенных, сообщает телеграм-канал "Бобруйск Online".

По предварительным оценкам, в городе задержано 30 человек.

Сегодня в Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных. Это восьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске задержаны почти все участники Марша освобождения политзаключенных Минск, 4 октября. В Бобруйске (Могилевская область) задержали практически всех участников Марша освобождения политзаключенных, сообщает телеграм-канал "Бобруйск...

БелаПАН.