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В Бобруйске задержаны почти все участники Марша освобождения политзаключенных
04.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. В Бобруйске (Могилевская область) задержали практически всех участников Марша освобождения политзаключенных, сообщает телеграм-канал "Бобруйск Online".
По предварительным оценкам, в городе задержано 30 человек.
Сегодня в Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных. Это восьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.
БелаПАН.
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Минск, 4 октября. В Бобруйске (Могилевская область) задержали практически всех участников Марша освобождения политзаключенных, сообщает телеграм-канал "Бобруйск...
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