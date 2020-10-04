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В Витебске для проверки документов задержаны два сотрудника БелаПАН — Татьяна Матвеева и Сергей Серебро
04.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. В Витебске во время освещения уличного мероприятия задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро.
БелаПАН.
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В Витебске для проверки документов задержаны два сотрудника БелаПАН — Татьяна Матвеева и Сергей Серебро
Минск, 4 октября. В Витебске во время освещения уличного мероприятия задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный...
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