Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В Витебске во время освещения уличного мероприятия задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро.



Официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова сообщила БелаПАН, что журналистов доставили в РОВД, а также заверила, что после проверки документов их отпустят.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебске для проверки документов задержаны два сотрудника БелаПАН — Татьяна Матвеева и Сергей Серебро Минск, 4 октября. В Витебске во время освещения уличного мероприятия задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный...

БелаПАН.