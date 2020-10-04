ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске для проверки документов задержаны два сотрудника БелаПАН — Татьяна Матвеева и Сергей Серебро

04.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В Витебске во время освещения уличного мероприятия задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро.

Официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова сообщила БелаПАН, что журналистов доставили в РОВД, а также заверила, что после проверки документов их отпустят.


БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 октября. В Витебске во время освещения уличного мероприятия задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика