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В Гродно задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха
04.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. В Гродно задержаны корреспонденты газеты "Народная Воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
По информации коллег, гроденские журналисты были задержаны на площади Советской, где сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка.
Здесь же задержан местный блогер Андрей Ирха, который вел стрим с площади.
БелаПАН.
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В Гродно задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха
Минск, 4 октября. В Гродно задержаны корреспонденты газеты "Народная Воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По...
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