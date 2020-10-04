ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха

04.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В Гродно задержаны корреспонденты газеты "Народная Воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По информации коллег, гроденские журналисты были задержаны на площади Советской, где сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка.

Здесь же задержан местный блогер Андрей Ирха, который вел стрим с площади.


БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 октября. В Гродно задержаны корреспонденты газеты "Народная Воля" Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Давайте вы просто не будете ничего делать, и все будет хорошо». Доцент БГУ уволился из-за своей позиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика