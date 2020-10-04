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Минск, 4 октября. Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро.

Собственный корреспондент БелаПАН Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро были задержаны для проверки документов во время освещения уличного мероприятия. Их доставили в местный РОВД.

Серебро и Матвееву отпустили после профилактической беседы о недопустимости нарушения статьи 23.34 Кодекса об административных нарушениях (участие в несанкционированных мероприятиях). Журналисты подписали протокол о проведении профилактической беседы.

4 октября в Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных. Это восьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция отпустила задержанных в Витебске журналистов БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро Минск, 4 октября. Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро. Собственный корреспондент БелаПАН Татьяна...

БелаПАН.