Акция протеста в Минске 4 октября: водомет сломался, начались задержания

В Минске проходит акция протеста, закрыты 8 станций метро, интернет недоступен, начались задержания, силовики запустили водомет.

Мобильные операторы ограничили доступ примерно в 14 часов. Это происходит обычно по выходным во время акций по «распоряжению уполномоченных государственных органов».

Закрыты восемь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Поезда на них не останавливаются, когда откроют станции – неизвестно. Такую меру применили «в целях обеспечения безопасности пассажиров», о чем сообщила в телеграм-канале пресс-служба белорусского метрополитена

В Минске постепенно собирается большая группа протестующих. По направлению к стеле «Минск - город герой» со всех направлений стягиваются колонны протестующих. Возле Дворца Спорта силовики применили водомет, который скоро вышел из строя.

Выяснилось, что в какой-то момент к нему подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, передает TUT.BY.

В районе Немиги начались задержания.

Фото TUT.BY

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