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Закрыты станции метро "Грушевка" и "Михалово", открыты несколько станций в центре Минска

04.10.2020 17:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В 16.50 были закрыты станции "Грушевка" и "Михалово" первой (Московской) линии столичного метро, сообщает телеграм-канал метрополитена.

Одновременно открыты станции "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". На станции "Площадь Ленина" открыт вестибюль со стороны вокзала.

По-прежнему не работают станции "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

Восемь станций метрополитена были закрыты в 13.40 "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Как сообщалось, сейчас многотысячная колонна участников Марша освобождения политзаключенных движется в сторону проспекта Жукова.

Марш освобождения политзаключенных, который проходит сегодня в Беларуси, стал восьмым воскресным маршем сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. В 16.50 были закрыты станции "Грушевка" и "Михалово" первой (Московской) линии столичного метро, сообщает телеграм-канал метрополитена. Одновременно...
 
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