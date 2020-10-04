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В разных городах Беларуси продолжают задерживать журналистов

04.10.2020 17:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В разных городах Беларуси в ходе проходящего 4 октября Марша освобождения политзаключенных продолжают задерживать журналистов.

Так, в Бобруйске (Могилевская область) задержаны четверо сотрудников СМИ, передает Белорусская ассоциация журналистов. Ранее сообщалось, что в городе задержаны практически всех участники Марша освобождения политзаключенных — по предварительным оценкам, около 30 человек.

Также БАЖ сообщает о задержании в Минске фотографа Дарьи Сапранецкой.

В Бресте на улице Советской задержали главного редактора городского журнала "Бинокль" Ксению Петрович и внештатного фотокорреспондента "Брестской газеты" Олега Полищука.

Силовики (по предварительной информации, сотрудники ГУБОПиК) задержали в Минске на проспекте Победителей корреспондента Оnliner.by Александра Владыко.

Ранее сообщалось, что на Советской площади в Гродно задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха.

В Гомеле задержана журналистка портала "Сильные Новости" Надежда Пужинская.

В Витебске были задержаны два сотрудника БелаПАН — Татьяна Матвеева и Сергей Серебро. Их отпустили после профилактической беседы о недопустимости нарушения статьи 23.34 Кодекса об административных нарушениях (участие в несанкционированных мероприятиях).

Сегодня в Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных. Это восьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 4 октября. В разных городах Беларуси в ходе проходящего 4 октября Марша освобождения политзаключенных продолжают задерживать журналистов. Так, в Бобруйске...
 
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