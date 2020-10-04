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Из-за аварии возможно ухудшение качества воды во Фрунзенском районе. Вот где стоят цистерны

04.10.2020 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с повреждением водовода на улице Лобанка возможно ухудшение качества воды во Фрунзенском районе по улицам: Одинцова, Бурдейного, Неманская, Якубовского, Каменногорская, Притыцкого, Кунцевщина, Лещинского, Мазурова, сообщает УП «Минскводоканал».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Автоцистерны с питьевой водой выставлены по адресам:

  • Каменногорская, 22;
  • Мазурова, 4;
  • Панченко, 26;
  • Кунцевщина, 4;
  • Одинцова, 14/1.
 
 
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Автоцистерны с питьевой водой выставлены по адресам: Каменногорская, 22, Мазурова, 4, Панченко, 26, Кунцевщина, 4, Одинцова, 14/1.
 
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