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Из-за аварии возможно ухудшение качества воды во Фрунзенском районе. Вот где стоят цистерны
04.10.2020 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Автоцистерны с питьевой водой выставлены по адресам:
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Автоцистерны с питьевой водой выставлены по адресам: Каменногорская, 22, Мазурова, 4, Панченко, 26, Кунцевщина, 4, Одинцова, 14/1.
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