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Все станции минского метро возобновили работу

04.10.2020 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Все станции Минского метрополитена с 18:40 воскресенья работают в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
В центре Минска закрыты восемь станций метро, некоторые кафе и ТЦ

Напомним, ранее сообщалось о закрытии станций метро "Купаловская" / "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Площадь Ленина", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

В воскресенье ряд крупных торговых центров также приостановил свою работу. Кроме того, на улице Немига и проспекте Победителей были закрыты кафе и точки быстрого питании, где раньше во время столкновений с силовиками прятались протестующие.

Пользователи сообщали и о перебоях в работе мобильного интернета. В компании "А1" рассказали, что пропускная способность была снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске с 9 августа каждое воскресенье проходят акции протеста, в связи с чем временно прекращают работать некоторые станции метро, торговые центры, рестораны и...
 
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