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На каждом углу - силовики. В Гомеле протестующие не собрались в это воскресенье

04.10.2020 20:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 октября — очередное послевыборное воскресенье. И впервые за все дни протестов желающие мирно помитинговать в Гомеле так и не смогли это сделать.


Еще задолго до анонсируемого начала акции силовики стянули к центру города технику и бойцов. Почти на всех перекрестках с улицей Советской выставили силовиков, которые по всей видимости, должны были разбивать колонну, если она вдруг образуется.

Также ОМОН выстроился у драмтеатра, облисполкома и «Белтелекома».


На второстепенных улицах ждали своего часа автозаки, тонированные бусы, а также обычные автобусы «МАЗы» (такие обычно ездят на городских маршрутах) — но с людьми в черном и балаклавах за рулем.


Протестующим ничего не оставалось, как ходить по Советской, не собираясь при этом в компании больше пяти-шести человек. Если вдруг образовывалось что-то напоминающее колонну, то у тротуара тут же притормаживал и включал аварийку тонированный микроавтобус. Люди понимали этот жест мгновенно.

Выдавали тайных протестующих лишь улыбки и букеты в руках.


Ближе к 16.00. с улиц города постепенно стали исчезать омоновцы. Остались лишь патрулирующие милиционеры.

Некоторые из них подходили к небольшим группам людей и заводили беседы о том, «чтобы не сидели зря».


— Идите уже домой. Даже NEXTA уже написал, что в Гомеле протест сдулся, — советуют гомельчанам два подполковника и один майор в масках.

Люди не соглашаются и спорят с милиционерами. Те же доказывают, что протестующих теперь меньшинство.

Около 17.00 автозак демонстративно припарковался посреди площади Ленина. Но разгонять его обитателям было некого.


 
Теги: Гомель
 
 
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4 октября - очередное послевыборное воскресенье. И впервые за все дни протестов желающие мирно помитинговать в Гомеле так и не смогли это сделать.
 
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