Задержание девочки на ярмарке и протест, которого не было. Что происходило в Гродно в воскресенье

Источник материала: Tut.by

В Гродно, на площади Советской, проходила сельскохозяйственная ярмарка. О том, что здесь также может быть акция протеста, можно было догадаться по припаркованным на близлежащих улицах автозаках, автобусах и бусах с затемненными стеклами. Несмотря на то что на площади не было людей с плакатами или какой-либо символикой, здесь задержали несколько человек — в том числе и несовершеннолетнюю девочку, которую силовики буквально тащили по земле до автозака.





В воскресенье, 4 октября, в Гродно акции протеста как таковой не было. Люди стали собираться на площади Советской, однако отличить тех, кто хотел выразить свою гражданскую позицию, от тех, кто пришел купить овощей на сельскохозяйственную ярмарку, было невозможно. Как и раньше, две главные площади города — Советская и Ленина — были огорожены. И если на площадку около горисполкома пройти было невозможно — она традиционно закрыта для пешеходов, а по периметру дежурили сотрудники милиции, — то площадь Советская, хоть и была обнесена заграждениями и около входов дежурили правоохранители, была доступна.

Сельскохозяйственные ярмарки на площади проводятся не первые выходные, но именно в это воскресенье здесь было многолюдно.

По периметру дежурили силовики, а на близлежащих улицах стояли автозаки, автобусы и бусы с затемненными стеклами. На самой площади примерно к 14.30 собралось несколько десятков человек, которые стояли около прилавков, сидели на лавках и в сквере. Здесь же шла торговля сельскохозяйственной продукцией.

— Берите помидоры, свои, вкусные, сладкие. Последние в этом сезоне, — нахваливает свою продукцию один из продавцов.





Рядом молодые люди обсуждают задержания знакомых в предыдущие дни и разговаривают о результатах прошедших президентских выборов.

Через несколько минут на площади появляются милиционеры, которые время от времени подходят к гуляющим на улице людям и повторяют, что мероприятие незаконное. Люди возмущаются и отвечают, что пришли на ярмарку. Лозунгов никто не скандировал. Не было ни аплодисментов, ни флагов, ни плакатов.





Однако около одного из прилавков были задержаны корреспонденты TUT.BY и газеты «Народная Воля» Ольга Комягина и Катерина Гордеева. Также на улице Советской был задержан блогер и шоумен Андрей Ирха. Задерживали гродненца несколько силовиков. Люди пытались защитить шоумена. Его отвезли в РОВД Ленинского района, откуда через три часа отпустили. Андрей рассказал, что он вел прямой эфир с ярмарки в своем аккаунте в Instagram.

По словам Андрея, сотрудники милиции провели с ним беседу, составили протокол опроса и забрали телефон, который был разбит при задержании.

— Меня несколько раз ударили, положили на землю, при задержании говорили: «Ну что, будешь еще снимать?», сильно стянули руки пластиковыми стяжками. Даже остались следы от них. Когда приехали в РОВД, то здесь все уже было корректно и вежливо. Поговорили и отпустили, — рассказал Андрей. Телефон блогеру пообещали вернуть через 10 дней.



Андрей Ирха возле здания РОВД.

Также в Гродно была задержана 13-летняя девочка, которая была на площади вместе с отцом. Ее задержание попало на видео, на котором видно, что подростка тащат по асфальту два силовика. По словам мамы девочки, она успела ей написать, что ее куда-то везут в автозаке, а также, что все лицо «жжет и горит», так как на нее распыляли газ. По словам знакомого семьи, отца ребенка отвезли в РОВД Октябрьского района на улице Гая, а девочку — в РОВД Ленинского района на улиц Дубко. Подростка через три часа отпустили. Из милиции ее забрала мама.

Как рассказал порталу Оnliner.by представитель УВД Евгений Дудко, «в отношении девочки начат административный процесс». По его словам, ситуация разворачивалась следующим образом: пьяный мужчина — отец девочки — оказал неповиновение сотрудникам милиции, высказывался нецензурными словами. Рядом стояла эта девушка. Когда начали задерживать отца, она стала обливать сотрудника органов из бутылки с колой.

— Девушка вместе с отцом была задержана и доставлена в РУВД, вызвана мать. В отношении отца девочки и ее самой был начат административный процесс. Отец ее освидетельствован, на момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел.

Напомним, что в Беларуси административная ответственность наступает с 16 лет, в некоторых случаях — с 14. Но не раньше. Так что какой административный процесс мог быть начат в отношении 13-летней девочки — непонятно.

При этом в УВД не смогли прокомментировать, что вынудило силовиков применить перцовый газ к несовершеннолетней девочке. В понедельник, правда, УВД Гродненщины обещало более полный комментарий.





Как сообщает «Вечерний Гродно», примерно к 15.30 Советская площадь почти опустела, часть людей направилась в сторону площади Ленина, на подходах к которой дежурили ОМОН и милиция. Площадь по-прежнему была полностью перекрыта. На остановке возле Театра кукол стоял микроавтобус с бойцами ОМОНа с открытыми дверями.

Люди расположились на лавочках в парке Жилибера. Они пели песни и в какой-то момент стали аплодировать, кто-то стал кричать «Жыве Беларусь».







Фото: vgr.by



Фото: vgr.by



Фото: vgr.by

Через какое-то время гродненцы разошлись.