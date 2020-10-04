В акции протеста в Витебске участвовало около 150 человек, есть задержанные

Источник материала: Tut.by

Около 150 человек приняли участие в Марше освобождения политзаключенных в Витебске. В течение двух часов демонстранты ходили по центральным улицам города. Несколько раз милиция задерживала людей и во время одного из задержаний применила перцовый газ. Количество задержанных пока неизвестно.



Фото: Татьяна Матвеева, БелаПАН

Марш начался после 14 часов от торгового центра «Мега» на проспекте Строителей.

Перед началом сотрудники милиции задержали и увезли в Первомайский РОВД корреспондента TUT.BY и БелаПАН Татьяну Матвееву, фотокорреспондента TUT.BY и газеты «Народная Воля» Алеся Пилецкого, а также фотокорреспондента «Народных новостей Витебска» и БелаПАН Сергея Серебро.



Фото: Сергей Серебро

Журналисты предъявили личные документы и редакционные удостоверения, но милиционеры сообщили, что в РОВД «более детально» установят их личности и проверят документы. В отделе у корреспондентов переписали личные данные. С журналистами по очереди провел «профилактические беседы» заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД майор милиции Вадим Склименок. Он составил протоколы беседы, в которых указал, что граждан предупредили о неучастии в несанкционированных массовых мероприятиях, в противном случае их привлекут к ответственности по ст. 23.34 КоАП.

Сергея Серебро из РОВД отпустили примерно через 40 минут, Татьяну Матвееву — через час, Алеся Пилецкого — через два часа. Со всеми журналистами сотрудники милиции вели себя корректно.

После освобождения корреспондент БелаПАН догнала колонну протестующих.

Впереди шествия на инвалидной коляске с плакатом «Король-то голый!» ехала женщина. Передвигаться ей помогал один из мужчин.





Витебляне шли с бело-красно-белыми флагами, скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Лукашенко в автозак!» и другие протестные лозунги.







На всем пути протестующих снимала на видео милиция

Проходя мимо милицейской машины на проспекте Победы, граждане громко кричали: «Сколько стоит совесть?»

Видео: Белсат

Во время задержаний протестующие пытались отбить своих единомышленников, в ответ милиция применила перцовый газ из баллончиков.

Видео: Белсат

В Витебске была также задержана мать находящегося в заключении оппозиционного политика Павла Северинца Татьяна Северинец. Во дворе ее дома к активистке подошли сотрудники милиции и заявили, что ей нужно проехать с ними в Первомайский РОВД. Через некоторое время ее оттуда отпустили после «профилактической беседы».