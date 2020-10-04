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Правозащитники: на акциях в воскресенье задержали не менее 200 человек
05.10.2020 06:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 200 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.
В ходе акций также задержали 16 журналистов. Некоторых из них отпустили после проверки документов, пять остаются под стражей.
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В ходе акций также задержали 15 журналистов. Некоторых из них отпустили после проверки документов.
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