Правозащитники: на акциях в воскресенье задержали не менее 200 человек

Источник материала: Tut.by

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 200 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: TUT.BY

Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.

В ходе акций также задержали 16 журналистов. Некоторых из них отпустили после проверки документов, пять остаются под стражей.