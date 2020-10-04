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Акция протеста в Минске 4 октября: водомет сломался, начались задержания

05.10.2020 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске проходит акция протеста в поддержку заключенных, закрыты 8 станций метро, интернет недоступен, начались задержания, силовики запустили водомет.

Мобильные операторы ограничили доступ примерно в 14 часов. Это происходит обычно по выходным во время акций по «распоряжению уполномоченных государственных органов».

Закрыты восемь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Поезда на них не останавливаются, когда откроют станции – неизвестно. Такую меру применили «в целях обеспечения безопасности пассажиров», о чем сообщила в телеграм-канале пресс-служба белорусского метрополитена

В Минске постепенно собирается большая группа протестующих. По направлению к стеле «Минск - город герой» со всех направлений стягиваются колонны протестующих. Возле Дворца Спорта силовики применили водомет, который скоро вышел из строя.

Выяснилось, что в какой-то момент к нему подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, передает TUT.BY.

В районе Немиги начались задержания. Списки задержанных собирает и публикует правозащитный центр "Вясна".

Фото TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит акция протеста, закрыты 8 станций метро, интернет недоступен, начались задержания, силовики запустили водомет.
 
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