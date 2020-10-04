Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Метрополитен сообщил о возобновлении в 18.40 работы всех станций. К этому времени Марш освобождения политзаключенных завершился.

До и во время акции закрывали восемь станций первой линии ("Площадь Якуба Коласа", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Ленина", "Грушевка", "Михалово", "Петровщина", "Малиновка") и четыре — второй ("Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная").

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метрополитен открыл все станции Минск, 4 октября. Метрополитен сообщил о возобновлении в 18.40 работы всех станций. К этому времени Марш освобождения политзаключенных завершился. До и во время акции...

БелаПАН.