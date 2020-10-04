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Метрополитен открыл все станции
05.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Метрополитен сообщил о возобновлении в 18.40 работы всех станций. К этому времени Марш освобождения политзаключенных завершился.
До и во время акции закрывали восемь станций первой линии ("Площадь Якуба Коласа", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Ленина", "Грушевка", "Михалово", "Петровщина", "Малиновка") и четыре — второй ("Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная").
БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Метрополитен сообщил о возобновлении в 18.40 работы всех станций. К этому времени Марш освобождения политзаключенных завершился. До и во время акции...
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