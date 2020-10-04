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Метрополитен сообщил о возобновлении работы пяти станций
05.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Минский метрополитен сообщил об открытии в 18.15 пяти станций: "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".
Остаются закрытыми юго-западные станции первой линии — "Малиновка" (на вход), "Петровщина", "Михалово", "Грушевка", а также вход на станцию "Площадь Ленина" с площади Независимости.
В 18.05 после четырехчасового перерыва в городе вновь заработал мобильный интернет, пропускная способность которого значительно снижается по требованию силовиков во время воскресных массовых акций протеста. В отличие от прошлых воскресений, мобильный интернет работал в пригородах.
БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Минский метрополитен сообщил об открытии в 18.15 пяти станций: "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Остаются закрытыми...
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