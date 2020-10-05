Десятки тысяч по дороге на Окрестина и киты-водометы. Как прошел Марш освобождения. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

Каждое воскресенье — новый маршрут. 4 октября участники акции протеста, которая носила название «Марш освобождения политзаключенных», прошли в Минске от стелы на проспекте Победителей до изолятора на переулке Окрестина и даже немного дальше. Как это было — смотрите на фото и видео.





Особенностью нынешнего протеста стало отсутствие корреспондентов иностранных СМИ (в пятницу МИД внезапно приостановил их аккредитацию). Но и те журналисты, которые вышли освещать воскресную акцию, столкнулись с проблемами. По данным БАЖ, 4 октября задерживали 15 журналистов, пятеро остались в изоляторах, их будут судить по административной статье — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Из уже привычного: военная техника, автобусы без номеров, автозаки и силовики в городе с самого утра, оцеплены центральные площади, запрещена стоянка в центре города, закрыты торговые центры и некоторые станции метро, практически отсутствует мобильный интернет. Из необычного: из динамика в районе стелы звучит не только предупреждение о том, что мероприятие не санкционировано, но и что скрывать свои лица под масками запрещается.









Единичные задержания на проспекте Победителей начались даже раньше, чем там стали собираться люди. В половину третьего у гостиницы «Юбилейная» было всего несколько десятков человек. Протестующие стекались к стеле «Минск — город-герой» по проспекту Победителей и с обеих сторон проспекта Машерова. Люди подходили постепенно: когда голова колонны двинулась дальше, многие были еще далеко от стелы.

Первый водомет пошел в ход на проспекте Победителей. Но оказалось, что протестующие в нем что-то повредили: в результате струя стала бить не по людям, а вверх. Еще один водомет работал на проспекте Машерова. Но от него отвалились детали и он тоже работал странно. Струя также била вверх и попадала на силовиков, которые находились ближе всего к водомету.

Собравшиеся у стелы люди двинулись колонной по проспекту Машерова в сторону Тимирязева — они вышли на проезжую часть, здесь протестующих было уже несколько тысяч. Многие несли в руках портреты политзаключенных: Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Сергея Тихановского. Целью митингующих было дойти до изолятора на Окрестина.

У стелы цепь людей в балаклавах и шлемах отступила, когда на нее двинулись протестующие. После того как прибежало подкрепление, силовики зафиксировали позицию.

















Несмотря на кордоны силовиков и водометы, протестующие добрались до улицы Домашевской, а затем свернули направо — на Кальварийскую.

Однако часть людей, собравшихся у стелы, не смогла присоединиться к колонне. Они пошли в сторону Немиги, там их стали задерживать.

Уже многотысячная колонна прошла мимо жилого квартала «Каскад», приветствуя его активных жителей.









В этом таймлапсе около 20 минут движения колонны протестующих по Кальварийской — но это еще не все демонстранты.

На Кальварийской протестующих тоже задерживали.

Колонна добралась до станции метро «Пушкинская» и повернула налево — на проспект Пушкина и Жукова, дошла до проспекта Дзержинского, часть пошла по нему, а часть направилась к Окрестина через парк на улице Прилукской.





















На подступах к изолятору колонну встретили волонтеры, которые просили протестующих не подходить ближе чем на 500 метром. Однако демонстранты подошли к самым стенам ИВС и стали скандировать «Выпускай!».

Постояв немного на Окрестина и оставив там своеобразные послания, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Дзержинского и дошли до станции метро «Михалово», затем часть колонны свернула на улицу Гурского, а часть пошла к станции метро «Петровщина». Ряды протестующих стали редеть.

Так колонна выглядела у станции метро «Михалово».









Акция в Минске закончилась около семи часов вечера. Под конец задерживали людей особенно активно — у метро «Михалово» и «Петровщина», на улице Семашко, в парке Павлова. Автомобилисты подбирали демонстрантов на проспекте Дзержинского и подвозили в центр.

Не раз во время акции звучали лозунги в поддержку TUT.BY, немало было и баннеров в поддержку независимых СМИ.

Акции протеста прошли в Витебске, Гродно (там задержали 13-летнюю девочку), Бресте, Жодино, Гомеле и некоторых других городах. Это был 57-й день протестов.

По данным правозащитников, на воскресной акции было задержано не менее 170 человек .















