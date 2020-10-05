ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марш и задержания. Как прошло очередное протестное воскресенье в Бресте

05.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на задержания 4 октября Брест собрался на очередной воскресный марш.


Фото: Петр Смольный

Люди собрались стихийно на улице Советской у площадки возле кинотеатра «Беларусь». Колонна дошла до Пушкинской. Здесь на перекрестке с улицей Карбышева люди стояли, хлопали в ладоши, скандировали «Далучайся».

Затем демонстранты пошли по улице Пушкинской обратно на Советскую. К хвосту колонны подъехал тонированный бусик и силовики задержали двух человек.

Колонна прошла по Советской до перекрестка с проспектом Машерова. Возле здания Брестского РОВД задержали как минимум трех человек. Также в бусик проводили внештатных корреспондентов «Брестской газеты» Ксению Петрович и Олега Полищука. Их доставили в Ленинский РОВД и после проверки документов отпустили.


После второго разгона демонстранты прошли до улицы Набережной и вышли на бульвар Шевченко. К колонне подъехали силовики и вновь начались задержания. По сообщению очевидцев, в микроавтобус проводили не менее двух человек. Часть демонстрантов вернулась на Набережную, другие пошли к площадке возле кинотеатра «Беларусь». После этого люди разошлись.

Поздно вечером стало известно, что повторно задержали внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука. Он находится в Ленинском РОВД.

По предварительной информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 4 октября в Бресте задержали 8 человек.


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, задержали 8 человек.
 
Новости дня
Новости общества
 
В акции протеста в Витебске участвовало около 150 человек, есть задержанные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика