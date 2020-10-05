Марш и задержания. Как прошло очередное протестное воскресенье в Бресте

Источник материала: Tut.by

Несмотря на задержания 4 октября Брест собрался на очередной воскресный марш.



Фото: Петр Смольный

Люди собрались стихийно на улице Советской у площадки возле кинотеатра «Беларусь». Колонна дошла до Пушкинской. Здесь на перекрестке с улицей Карбышева люди стояли, хлопали в ладоши, скандировали «Далучайся».

Затем демонстранты пошли по улице Пушкинской обратно на Советскую. К хвосту колонны подъехал тонированный бусик и силовики задержали двух человек.

Колонна прошла по Советской до перекрестка с проспектом Машерова. Возле здания Брестского РОВД задержали как минимум трех человек. Также в бусик проводили внештатных корреспондентов «Брестской газеты» Ксению Петрович и Олега Полищука. Их доставили в Ленинский РОВД и после проверки документов отпустили.





После второго разгона демонстранты прошли до улицы Набережной и вышли на бульвар Шевченко. К колонне подъехали силовики и вновь начались задержания. По сообщению очевидцев, в микроавтобус проводили не менее двух человек. Часть демонстрантов вернулась на Набережную, другие пошли к площадке возле кинотеатра «Беларусь». После этого люди разошлись.

Поздно вечером стало известно, что повторно задержали внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука. Он находится в Ленинском РОВД.

По предварительной информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 4 октября в Бресте задержали 8 человек.



