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Марш и задержания. Как прошло очередное протестное воскресенье в Бресте
05.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на задержания 4 октября Брест собрался на очередной воскресный марш.
Люди собрались стихийно на улице Советской у площадки возле кинотеатра «Беларусь». Колонна дошла до Пушкинской. Здесь на перекрестке с улицей Карбышева люди стояли, хлопали в ладоши, скандировали «Далучайся».
Затем демонстранты пошли по улице Пушкинской обратно на Советскую. К хвосту колонны подъехал тонированный бусик и силовики задержали двух человек.
Колонна прошла по Советской до перекрестка с проспектом Машерова. Возле здания Брестского РОВД задержали как минимум трех человек. Также в бусик проводили внештатных корреспондентов «Брестской газеты» Ксению Петрович и Олега Полищука. Их доставили в Ленинский РОВД и после проверки документов отпустили.
После второго разгона демонстранты прошли до улицы Набережной и вышли на бульвар Шевченко. К колонне подъехали силовики и вновь начались задержания. По сообщению очевидцев, в микроавтобус проводили не менее двух человек. Часть демонстрантов вернулась на Набережную, другие пошли к площадке возле кинотеатра «Беларусь». После этого люди разошлись.
Поздно вечером стало известно, что повторно задержали внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука. Он находится в Ленинском РОВД.
По предварительной информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 4 октября в Бресте задержали 8 человек.
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По предварительной информации, задержали 8 человек.
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