TUT.BY исполнилось 20 лет. И вот что мы думаем по этому поводу

Источник материала: Tut.by

Друзья!

Нам сегодня исполнилось 20 лет. И мы, конечно, представляли себе этот день рождения другим.

Впервые мы отмечаем его без основателя TUT.BY Юрия Зиссера, удивительного человека, который сделал много важного не только для нашей большой команды, но и, вне всяких сомнений, для всей страны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Юрий Анатольевич, мы знаем, что вы с нами. Мы помним про свободу, честность, про право на ошибку. Мы помним, что настоящий успех — это тогда, когда приносишь пользу людям. Мы чувствуем вашу поддержку и спокойно идем вперед.

2020-й — непростой для нас год. Это и тяжелая утрата, и политические и социальные потрясения в стране, которые не могли обойти стороной TUT.BY как самый читаемый белорусский интернет-ресурс.

Наших журналистов задерживали, давали им сутки, одно за другим нам выносили предупреждения, а сейчас для TUT.BY приостановлен статус СМИ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Но есть и хорошие новости.

Во-первых, у нас прибавилось читателей: в декабре 2019-го охват TUT.BY составлял 62,72% белорусской интернет-аудитории, а в августе 2020-го — 68,62%. В декабре страницы TUT.BY открыли почти 230 миллионов раз, а в августе 2020-го — почти 420 миллионов.

Во-вторых, канал TUT.BY на Youtube получил золотую кнопку, а TUT.BY. Политика — серебряную. Кадры с логотипом TUT.BY сегодня можно увидеть во многих мировых СМИ.

В-третьих, здорово выросли наши соцсети: у телеграм-канала TUT.BY Новости — более 420 тысяч подписчиков, а у нашего инстаграма tutbylive их более 760 тысяч.

Но самое главное: мы стали гораздо сплоченнее и сильнее. И внутри редакции, и внутри большой команды TUT.BY. И гораздо крепче стала наша связь с аудиторией. И сегодня мы можем точно сказать, что наш TUT.BY, друзья, мы делаем вместе с вами. И без участия читателей и зрителей TUT.BY был бы совсем другим.

Нам очень приятно слышать слова поддержки и благодарности. Они заряжают и мотивируют. Нам важно осознавать, что свои 20 лет мы отмечаем в огромной компании наших друзей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Спасибо вам, друзья!

Мы идем дальше, но каждый день, как и прежде, снова будем вам рассказывать об интересных событиях и удивительных людях.