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TUT.BY исполнилось 20 лет. И вот что мы думаем по этому поводу
05.10.2020 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друзья!
Нам сегодня исполнилось 20 лет. И мы, конечно, представляли себе этот день рождения другим.
Впервые мы отмечаем его без основателя TUT.BY Юрия Зиссера, удивительного человека, который сделал много важного не только для нашей большой команды, но и, вне всяких сомнений, для всей страны.
Юрий Анатольевич, мы знаем, что вы с нами. Мы помним про свободу, честность, про право на ошибку. Мы помним, что настоящий успех — это тогда, когда приносишь пользу людям. Мы чувствуем вашу поддержку и спокойно идем вперед.
2020-й — непростой для нас год. Это и тяжелая утрата, и политические и социальные потрясения в стране, которые не могли обойти стороной TUT.BY как самый читаемый белорусский интернет-ресурс.
Наших журналистов задерживали, давали им сутки, одно за другим нам выносили предупреждения, а сейчас для TUT.BY приостановлен статус СМИ.
Но есть и хорошие новости.
Во-первых, у нас прибавилось читателей: в декабре 2019-го охват TUT.BY составлял 62,72% белорусской интернет-аудитории, а в августе 2020-го — 68,62%. В декабре страницы TUT.BY открыли почти 230 миллионов раз, а в августе 2020-го — почти 420 миллионов.
Во-вторых,
В-третьих, здорово выросли наши соцсети: у телеграм-канала
Но самое главное: мы стали гораздо сплоченнее и сильнее. И внутри редакции, и внутри большой команды TUT.BY. И гораздо крепче стала наша связь с аудиторией. И сегодня мы можем точно сказать, что наш TUT.BY, друзья, мы делаем вместе с вами. И без участия читателей и зрителей TUT.BY был бы совсем другим.
Нам очень приятно слышать слова поддержки и благодарности. Они заряжают и мотивируют. Нам важно осознавать, что свои 20 лет мы отмечаем в огромной компании наших друзей.
Спасибо вам, друзья!
Мы идем дальше, но каждый день, как и прежде, снова будем вам рассказывать об интересных событиях и удивительных людях.
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Впервые мы отмечаем наш день рождения без основателя TUT.BY Юрия Зиссера, удивительного человека, который сделал много важного не только для нашей большой команды, но...
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