Сыро и прохладно. Погода в Витебске на неделю

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя не побалует нас хорошей погодой. Будет сыро, мокро, ветрено и прохладно. Но есть и хорошая новость: к выходным ситуация улучшится, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Ольга Буракова

В понедельник — до 19 градусов тепла, без осадков, но ветрено.

Со вторника и до выходных, по предварительному прогнозу, зарядят дожди. 6 октября будет дуть сильный ветер, на термометре — +12…14 °C.

В среду и четверг — +14…16 °C. Дождь.

Пасмурной и дождливой будет и пятница. Воздух прогреется до +14.

Хорошей вам недели, друзья!

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