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Сыро и прохладно. Погода в Витебске на неделю
05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя не побалует нас хорошей погодой. Будет сыро, мокро, ветрено и прохладно. Но есть и хорошая новость: к выходным ситуация улучшится,
В понедельник — до 19 градусов тепла, без осадков, но ветрено.
Со вторника и до выходных, по предварительному прогнозу, зарядят дожди. 6 октября будет дуть сильный ветер, на термометре — +12…14 °C.
В среду и четверг — +14…16 °C. Дождь.
Пасмурной и дождливой будет и пятница. Воздух прогреется до +14.
Хорошей вам недели, друзья!
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Новая рабочая неделя не побалует нас хорошей погодой. Будет сыро, мокро, ветрено и прохладно. Но есть и хорошая новость: к выходным погода улучшится.
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