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Сыро и прохладно. Погода в Витебске на неделю

05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя не побалует нас хорошей погодой. Будет сыро, мокро, ветрено и прохладно. Но есть и хорошая новость: к выходным ситуация улучшится, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Буракова

В понедельник — до 19 градусов тепла, без осадков, но ветрено.

Со вторника и до выходных, по предварительному прогнозу, зарядят дожди. 6 октября будет дуть сильный ветер, на термометре — +12…14 °C.

В среду и четверг — +14…16 °C. Дождь.

Пасмурной и дождливой будет и пятница. Воздух прогреется до +14.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
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Новая рабочая неделя не побалует нас хорошей погодой. Будет сыро, мокро, ветрено и прохладно. Но есть и хорошая новость: к выходным погода улучшится.
 
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