ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все холоднее. Погода в Гомеле на неделе

05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С каждым днем все больше желтых листьев под ногами. А в ближайшие дни станет холоднее и дождливее, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Осень в разгаре — но у гомельчан пока нет повода обижаться на погоду.

В понедельник все еще тепло — +20 °C и переменная облачность.

Утро вторника тоже будет добрым. Но ближе к вечеру погода начнет портиться.

Уже в среду весь день будет лить дождь, правда, все еще будет тепло — до +18 °C. В четверг — тоже осадки.

В пятницу — всего +15 °C. Но впереди, как мы все помним, бабье лето.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С каждым днем все больше желтых листьев под ногами. Но разве это повод унывать?
 
Новости дня
Новости общества
 
Серость и дожди. Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика