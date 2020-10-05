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Все холоднее. Погода в Гомеле на неделе
05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С каждым днем все больше желтых листьев под ногами. А в ближайшие дни станет холоднее и дождливее,
Осень в разгаре — но у гомельчан пока нет повода обижаться на погоду.
В понедельник все еще тепло — +20 °C и переменная облачность.
Утро вторника тоже будет добрым. Но ближе к вечеру погода начнет портиться.
Уже в среду весь день будет лить дождь, правда, все еще будет тепло — до +18 °C. В четверг — тоже осадки.
В пятницу — всего +15 °C. Но впереди, как мы все помним, бабье лето.
Хорошей недели, друзья!
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С каждым днем все больше желтых листьев под ногами. Но разве это повод унывать?
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