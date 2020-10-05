Все холоднее. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

С каждым днем все больше желтых листьев под ногами. А в ближайшие дни станет холоднее и дождливее, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Осень в разгаре — но у гомельчан пока нет повода обижаться на погоду.

В понедельник все еще тепло — +20 °C и переменная облачность.

Утро вторника тоже будет добрым. Но ближе к вечеру погода начнет портиться.

Уже в среду весь день будет лить дождь, правда, все еще будет тепло — до +18 °C. В четверг — тоже осадки.

В пятницу — всего +15 °C. Но впереди, как мы все помним, бабье лето.

Хорошей недели, друзья!

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