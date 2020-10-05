Утренний туман и практически без дождей. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет все еще тепло, но к выходным немного похолодает. Будет практически без дождей, но пасмурно, по утрам — туман, обещает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, вечером — дождь. Все время сильный ветер. Днем — до +19 °С.

Во вторник переменная облачность. Ночью — дождь. Днем и вечером небольшая облачность. Воздух прогреется до +18 °С.

В среду утром — туман. Днем и вечером облачно с прояснениями. Днем до +18 °С.

В четверг — переменная облачность, утром и ночью туман. Станет холоднее, воздух днем прогреется до +14 °С.

В пятницу ночью и утром опять туман. Днем — переменная облачность. Воздух прогреется до +14 °С.

Хорошей вам недели, друзья!

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