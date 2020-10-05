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Утренний туман и практически без дождей. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно будет все еще тепло, но к выходным немного похолодает. Будет практически без дождей, но пасмурно, по утрам — туман,
В понедельник сплошная облачность, вечером — дождь. Все время сильный ветер. Днем — до +19 °С.
Во вторник переменная облачность. Ночью — дождь. Днем и вечером небольшая облачность. Воздух прогреется до +18 °С.
В среду утром — туман. Днем и вечером облачно с прояснениями. Днем до +18 °С.
В четверг — переменная облачность, утром и ночью туман. Станет холоднее, воздух днем прогреется до +14 °С.
В пятницу ночью и утром опять туман. Днем — переменная облачность. Воздух прогреется до +14 °С.
Хорошей вам недели, друзья!
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На новой рабочей неделе в Гродно будет все еще тепло, но к выходным немного похолодает.
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