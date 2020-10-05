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Серость и дожди. Погода в Могилеве на неделю

05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Надеемся, вы успели погулять в выходные, потому что вся эта неделя в Могилеве будет серой и дождливой. Температура воздуха не изменится, но к выходным похолодает. По предварительным данным pogoda.by, и дожди к субботе прекратятся.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 5 октября, будет ветрено и преимущественно дождливо. Днем, правда, все же выглянет солнце. И будет тепло — до +19 °С.

Во вторник похолодает: +12…15 °С. Небо на весь день затянет облаками, возможны дожди и грозы. Во второй половине суток ветер утихнет.

В среду, 7 октября, ожидаются +12…17 °С и дожди.

В четверг погода не изменится: серо, дождливо, относительно тепло — будет все так же до +17 °С.

В пятницу, 9 октября, похолодает: +12…14 °С, будет по-прежнему дождливо и серо.

Хорошей недели, друзья!

ЗА точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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