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Похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет по-осеннему прохладной и ненастной, предупреждает
В понедельник будет облачно. Во второй половине дня возможны дожди. После обеда также ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 12 м/с, обещает
Во вторник будет переменная облачность. Утром на город опустится туман. Во второй половине дня будет без осадков и до +19 °С.
В среду обещают небольшую облачность. Столбик термометра поднимется до +17 °С.
В четверг возможен дождь. Воздух прогреется до +15 °С.
Конец недели будет прохладным. В пятницу утром обещают не больше 9 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +14 °С. Осадков не предвидится.
Хорошей рабочей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Бресте будет по-осеннему прохладной и ненастной.
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