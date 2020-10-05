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Похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

05.10.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет по-осеннему прохладной и ненастной, предупреждает AccuWeather.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник будет облачно. Во второй половине дня возможны дожди. После обеда также ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 12 м/с, обещает pogoda.by. Воздух прогреется до +20 °C.

Во вторник будет переменная облачность. Утром на город опустится туман. Во второй половине дня будет без осадков и до +19 °С.

В среду обещают небольшую облачность. Столбик термометра поднимется до +17 °С.

В четверг возможен дождь. Воздух прогреется до +15 °С.

Конец недели будет прохладным. В пятницу утром обещают не больше 9 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +14 °С. Осадков не предвидится.

Хорошей рабочей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет по-осеннему прохладной и ненастной.
 
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