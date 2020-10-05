|
В Витебске нарисовали граффити с «диджеями перемен»
05.10.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске нарисовали граффити с «диджеями перемен» — минчанами Владом Соколовским и Кириллом Галановым.
Граффити находится возле одного из домов на проспекте Черняховского возле ТЦ «Виталюр»,
Напомним, звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов 6 августа включили песню Виктора Цоя «Перемен» на провластном празднике в Киевском сквере в Минске и получили за это 10 суток административного ареста. Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов находился в одиночной камере три дня.
Позже Влад и Кирилл
Минчан так впечатлил поступок парней, которых назвали «диджеями перемен», что во дворе на Сморговском тракте — Червякова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов 6 августа включили песню Виктора Цоя «Перемен» на провластном празднике в Киевском сквере в Минске и получили за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)