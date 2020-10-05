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В Витебске нарисовали граффити с «диджеями перемен»

05.10.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске нарисовали граффити с «диджеями перемен» — минчанами Владом Соколовским и Кириллом Галановым.


Фото: соцсети

Граффити находится возле одного из домов на проспекте Черняховского возле ТЦ «Виталюр», уточняет «Витебский курьер news».

Напомним, звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов 6 августа включили песню Виктора Цоя «Перемен» на провластном празднике в Киевском сквере в Минске и получили за это 10 суток административного ареста. Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов находился в одиночной камере три дня.

Позже Влад и Кирилл уехали из Беларуси. Сейчас молодые люди находятся в Литве.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минчан так впечатлил поступок парней, которых назвали «диджеями перемен», что во дворе на Сморговском тракте — Червякова появился мурал с их граффити. А сам двор стали называть «Площадью перемен». Граффити неоднократно закрашивали, но жители все равно возвращали рисунок на место.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов 6 августа включили песню Виктора Цоя «Перемен» на провластном празднике в Киевском сквере в Минске и получили за...
 
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