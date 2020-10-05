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«Однажды поезд перевернул». История Сергея, который 26 лет работает машинистом на узкоколейке
05.10.2020 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже 26 лет Сергей возит торф по узкоколейке. Местные красоты, которые он видит почти каждый день, его не удивляют, говорит, что привык. За день может накатать 70 километров, за спиной в этот момент 18 вагонов, каждый из которых весит 20 тонн. При этом поезд может забуксовать, тогда на рельсы посыпают песок, чтобы появилось сцепление. Сергей говорит, что самое важное в его работе — это внимательность: а то и пьяные на рельсах могут попасться, и поезд перевернуться. В практике машиниста такое тоже было, тогда коллегам Сергея пришлось выпрыгивать на ходу, но сам мужчина остался в поезде. TUT.BY продолжает проект
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