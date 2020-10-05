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Правозащитники сообщают о 245 задержанных в Минске и других городах в ходе воскресной акции сторонников перемен

05.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 октября. Правозащитники сообщают о 245 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных 4 октября. Списки задержанных публикует spring96.org.

В числе задержанных член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране философ Ольга Шпарага, а также гражданин России.

В Бобруйске (Могилевская область) были задержаны практически все участники марша. Задержания также были в Гродно, Жодино (Минская область), Витебске.

Во время освещения акций сотрудники силовых органов задержали в Беларуси 4 октября 17 журналистов, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). По меньшей мере пять из них до сих пор остаются под стражей, остальных отпустили. Однако задержанные в Минске журналисты должны сегодня вновь явиться в милицию. Во время работы на акции они были обозначены как представители прессы и имели необходимые документы, отмечает БАЖ.

В столице Марш освобождения политзаключенных собрал более 100 тыс. участников. Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Минск, 5 октября. Правозащитники сообщают о 245 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения...
 
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