Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 октября. Правозащитники сообщают о 245 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных 4 октября. Списки задержанных публикует spring96.org .

В числе задержанных член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране философ Ольга Шпарага, а также гражданин России.

В Бобруйске (Могилевская область) были задержаны практически все участники марша. Задержания также были в Гродно, Жодино (Минская область), Витебске.

Во время освещения акций сотрудники силовых органов задержали в Беларуси 4 октября 17 журналистов, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). По меньшей мере пять из них до сих пор остаются под стражей, остальных отпустили. Однако задержанные в Минске журналисты должны сегодня вновь явиться в милицию. Во время работы на акции они были обозначены как представители прессы и имели необходимые документы, отмечает БАЖ.

В столице Марш освобождения политзаключенных собрал более 100 тыс. участников. Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают о 245 задержанных в Минске и других городах в ходе воскресной акции сторонников перемен Минск, 5 октября. Правозащитники сообщают о 245 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения...

БелаПАН.