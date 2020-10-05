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Чтобы обсуждение проблем не «осталось на бумаге», в Могилеве появились специально обученные люди

05.10.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве появились «общественные модераторы» — люди, которые помогают организовать обсуждение общественных проблем так, чтобы они не «остались на бумаге». Специалистов подготовил Центр городских инициатив, обратиться к ним за помощью может любой. И это бесплатно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зачем нужен модератор? Большинство организаций — государственных и негосударственных, общественных инициатив, бизнес-структур, товариществ собственников — сталкиваются с проблемой: есть необходимость что-то конструктивно обсудить, но никто не может модерировать разговор так, чтобы он не превратился в словесную перепалку.

Из-за того, что нет группового взаимодействия, собрания, совещания, переговоры, конференции могут проходить формально, без особого вовлечения, а планы и задачи так и остаются «на бумаге», объясняют в Центре городских инициатив.

— Модератор — это человек, который умеет направлять беседу в нужное русло, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. — Была идея создать базу модераторов, чтобы любая организация или группа могли обратиться за помощью в проведении дискуссии.

Потому Центр городских инициатив провел в июле-августе 2020 года первый в городе образовательный курс по подготовке модераторов и фасилитаторов, которые помогут организации диалоговых и публичных мероприятий, направленных на решение общественных проблем. Теперь обратиться к ним за помощью можно тут. Это люди, успешно окончившие курс и готовые бесплатно помочь провести мероприятие.

 
Теги: Могилев
 
 
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