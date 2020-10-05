Мингорисполком планирует создать свои дворовые телеграм-чаты

Источник материала: Tut.by

Местные власти в Минске запустят телеграм-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ. Подробности сообщает «Минск. Официально».

Новый глава Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал, что для минчан скоро запустят телеграм-каналы, где люди смогут высказывать проблемы, касающиеся ЖКХ, водоснабжения, отопления, капитального ремонта, а также обсуждать с местными властями способы их разрешения, в том числе с участием самих жителей.

— Общение там будет построено в форме обсуждения насущных проблем горожан. С помощью такого диалога можно вовлечь людей в управление территориями, совершенствование своих домов, подъездов, дворов. Предстоит плотно заняться дворовыми проездами. Задача на следующий год — привести там в порядок асфальтовое покрытие, — сказал Кухарев.

Также глава Мингорисполкома рассказал, что собираются привести в порядок Слепянскую водную систему и другие водные объекты без лишних затрат.

Мышка, Мухля, Лошица — береговые линии этих рек в некоторых местах запущены, там необходимо провести уборку, вырубить заросли, сделать территории доступными для отдыха горожан. Работы уже ведутся и за зиму их завершат, сообщают в Мингорисполкоме.

Первостепенное внимание уделят мостам и путепроводам. Эти объекты в последние годы все больше нуждаются в обновлении. В следующем году планируют приступить к капремонту путепровода над железнодорожными путями на проспекте Жукова.