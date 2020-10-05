Милиция оценила количество участников акций протеста в воскресенье. Угадайте, сколько

Источник материала: Tut.by

МВД зафиксировало в воскресенье, 4 октября, 10 протестных акций, на которых задержали 317 человек. 258 из них ожидают суда под стражей, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: TUT.BY

По оценке МВД во всех областных центрах, за исключением столицы, акции были немногочисленными (от 20 до 100 человек).

В Минске общее количество участников протеста, по подсчетам МВД, составило около 10 тысяч человек.

«В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ», — добавили в милиции.

Всего 4 октября задержали 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 258 человек.