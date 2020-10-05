|
Милиция оценила количество участников акций протеста в воскресенье. Угадайте, сколько
05.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД зафиксировало в воскресенье, 4 октября, 10 протестных акций, на которых задержали 317 человек. 258 из них ожидают суда под стражей,
По оценке МВД во всех областных центрах, за исключением столицы, акции были немногочисленными (от 20 до 100 человек).
В Минске общее количество участников протеста, по подсчетам МВД, составило около 10 тысяч человек.
«В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ», — добавили в милиции.
Всего 4 октября задержали 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 258 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД зафиксировало в воскресенье, 4 октября, 10 протестных акций, на которых задержали 317 человек. 258 из них ожидают суда под стражей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)