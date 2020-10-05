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Милиция: газ на 13-летнюю девочку в Гродно не распыляли - применили против ее отчима, он вел себя агрессивно

05.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье, 4 октября, в Гродно акции протеста не было, однако были задержания. Так, на улице Октябрьской были задержаны мужчина и 13-летняя девочка, которая позже жаловалась маме, что у нее «жжет и горит» лицо, так как в нее попал газ. В УВД Гродненского облисполкома TUT.BY рассказали, что силовики газ действительно применяли, но только в отношении мужчины — отчима девушки, который, по словам милиции, вел себя агрессивно.


Фото: скрин с видео

13-летняя Настя была на площади Советской вместе с отчимом. Ее задержание попало на видео, на котором видно, что подростка тащат по асфальту два силовика. По словам мамы девочки, дочь успела ей написать, что ее куда-то везут в автозаке, а также что все лицо «жжет и горит», так как на нее распылили газ. По словам знакомого семьи, отца ребенка отвезли в РОВД Октябрьского района на улице Гая, а девочку — в РОВД Ленинского района на улиц Дубко. Подростка через три часа отпустили. Из милиции ее забрала мама.

Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко рассказал TUT.BY, что мужчина, с которым была на площади девочка, находился в алкогольном опьянении и вел себя агрессивно по отношению к силовикам.

 — Мужчину несколько раз попросили уйти с площади, но он оставался на месте и подходил к сотрудникам правоохранительных органов, ругался, использовал ненормативную лексику. Девочка находилась рядом с ним. Когда сотрудники милиции применили к нему физическую силу, девочка стала обливать правоохранителей колой. Рассказывая о случившемся, она говорила, что испугалась за папу. Да, в отношении ее отчима применили слезоточивый газ, который попал и на девочку. Но на нее специально газ не распыляли. В отношении мужчины — не подростка — начат административный процесс.

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Теги: Гродно
 
 
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Вчера на улице Октябрьской в Гродно были задержаны мужчина и 13-летняя девочка, которая позже жаловалась маме, что у нее «жжет и горит» лицо, так как в нее попал газ.
 
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