В Могилеве в октябре зацвел одуванчик

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в начале октября цветут одуванчики. Один цветок заметила на проспекте Пушкинском и сфотографировала Инга Чекалова.

Повторное цветение осенью никак не отразится в будущем на любых цветах. В прошлом году цветущие одуванчики — причем уже в «пушистой» стадии — в Могилеве были вообще в конце октября .

А помните прошлый год? В октябре цвели не только цветы, но и сирень, и каштаны .