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В Могилеве в октябре зацвел одуванчик
05.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в начале октября цветут одуванчики. Один цветок заметила на проспекте Пушкинском и сфотографировала Инга Чекалова.
Повторное цветение осенью никак не отразится в будущем на любых цветах. В прошлом году цветущие одуванчики — причем уже в «пушистой» стадии — в Могилеве были вообще
А помните прошлый год? В октябре цвели не только цветы, но и сирень,
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В прошлом году было примерно так же.
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