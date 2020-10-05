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В Могилеве в октябре зацвел одуванчик

05.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в начале октября цветут одуванчики. Один цветок заметила на проспекте Пушкинском и сфотографировала Инга Чекалова.


Фото: Инга Чекалова, vk.com/ilovemogilev

Повторное цветение осенью никак не отразится в будущем на любых цветах. В прошлом году цветущие одуванчики — причем уже в «пушистой» стадии — в Могилеве были вообще в конце октября.

А помните прошлый год? В октябре цвели не только цветы, но и сирень, и каштаны.

 
Теги: Могилев
 
 
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В прошлом году было примерно так же.
 
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