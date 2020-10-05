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Глава района Витебска, который заставил учителей на выборах переписать протокол, ушел с должности
05.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чиновник Сергей Сташевский, который, предположительно, 9 августа заставил учителей на избирательном участке № 25
Из собственных источников TUT.BY стало известно, что 1 октября Сергея Сташевского проводили с должности главы районной администрации. Где и кем он будет работать, пока неизвестно.
2 октября ФИО и фото Сташевского
Напомним, после выборов в интернете появилась аудиозапись, на которой, предположительно, бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в СШ № 44 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата в президенты Светланы Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.
17 августа, на встрече с делегацией горожан, мирно протестующих против итогов выборов, губернатор Николай Шерстнев
Закончилась ли эта проверка и чем — неизвестно. Полторы недели назад TUT.BY отправил на имя председателя облисполкома официальный запрос с просьбой сообщить о результатах проверки в отношении Сташевского. Ответа на него пока нет.
В августе-сентябре журналист TUT.BY пыталась дозвониться до Сергея Сташевского лично. Однако в приемной администрации района вначале говорили, что он находится в отпуске, потом — что его нет на рабочем месте.
Сергей Сташевский родился в 1975 году в городе Бельцы (Республика Молдова). Окончил БГУ по специальности «правоведение» и Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление».
В Витебск переехал 11 лет назад. Вначале был замом, а потом главой администрации местной СЭЗ.
Октябрьским районом Витебска Сташевский руководил почти 6 лет.
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Чиновник Сергей Сташевский, который, предположительно, 9 августа заставил учителей на избирательном участке № 25 переписать протокол голосования в пользу...
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