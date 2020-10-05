Из гимназии № 1 в Минске эвакуировали учеников - пока непонятно почему

Источник материала: Tut.by

Из гимназии № 1 в Серебрянке эвакуировали детей. Заметили машины МЧС и других специальных служб и у школы № 15, которая находится рядом. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.

Гимназия № 1 имени Франциска Скорины находится по адресу проспект Рокоссовского, 138.



Фото: читатель TUT.BY

— Где-то в 12.40 детей вывели из гимназии во двор — сказали, учебная эвакуация. Потом мы увидели машины МЧС, причем не только на своей территории, но и у школы № 15, она находится напротив. Приехали и внутренние войска, — рассказал очевидец. — Потом всем сказали идти к школе № 118.Сейчас дети там на стадионе.

Ученики гимназии на улице уже больше часа. Пока нет официальной информации о причинах приезда техники МЧС и других служб к учреждениям образования. TUT.BY пытается связаться с ГУВД Мингорисполкома, чтобы получить комментарий.



Фото: читатель TUT.BY



