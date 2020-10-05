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Из гимназии № 1 в Минске эвакуировали учеников - пока непонятно почему

05.10.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из гимназии № 1 в Серебрянке эвакуировали детей. Заметили машины МЧС и других специальных служб и у школы № 15, которая находится рядом. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.

Гимназия № 1 имени Франциска Скорины находится по адресу проспект Рокоссовского, 138.


Фото: читатель TUT.BY

— Где-то в 12.40 детей вывели из гимназии во двор — сказали, учебная эвакуация. Потом мы увидели машины МЧС, причем не только на своей территории, но и у школы № 15, она находится напротив. Приехали и внутренние войска, — рассказал очевидец. — Потом всем сказали идти к школе № 118.Сейчас дети там на стадионе.

Ученики гимназии на улице уже больше часа. Пока нет официальной информации о причинах приезда техники МЧС и других служб к учреждениям образования. TUT.BY пытается связаться с ГУВД Мингорисполкома, чтобы получить комментарий.


Фото: читатель TUT.BY


 
 
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Из гимназии № 1 в Серебрянке эвакуировали детей. Заметили машины МЧС и других специальных служб и у школы № 15, которая находится рядом. Об этом TUT.BY сообщили...
 
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